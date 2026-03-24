Cadete de la Anapol muere; su madre denuncia brutal golpiza

Un joven cadete de la Academia Nacional de Policías (Anapol) falleció en las últimas horas luego de permanecer internado en terapia intensiva, en un caso que ha generado conmoción y denuncias de presunta violencia al interior de la institución.

La madre del joven aseguró que su hijo fue brutalmente golpeado por compañeros, y pidió justicia entre el dolor y la indignación.

“No tengo miedo, estoy andando muerta en vida y quiero justicia para mi hijo”, expresó.

“Me lo han lastimado de la peor manera”

Sin lágrimas, la madre relató el sufrimiento que vive tras la pérdida de su hijo, a quien describió como un joven que ingresó a la academia con el sueño de servir a la patria.

“Me lo han lastimado de la manera más horrible… le destrozaron el pulmón, el riñón y tenía hemorragia en el cerebro”, denunció.

Asimismo, cuestionó que inicialmente se habría intentado minimizar el caso señalando que se trataba de una enfermedad común.

“Decían que era una gripe, pero no era una simple gripe”, afirmó.

Piden investigación y respuestas

Ante la gravedad de las denuncias, un equipo jurídico decidió asumir la defensa de la familia y anunció que realizará el seguimiento correspondiente para esclarecer lo ocurrido.

Juristas y representantes de Derechos Humanos señalaron que buscarán identificar a todos los responsables y exigieron una investigación exhaustiva.

“Esto no se puede quedar así, vamos a encontrar a los responsables”, indicaron.

Denuncian hostigamiento

La familia también denunció un presunto seguimiento por parte de agentes de inteligencia, lo que consideran un acto de hostigamiento en medio del proceso de búsqueda de justicia.

“Están siguiendo a la madre y a la familia, no les dan tranquilidad”, señalaron desde el equipo legal.

Esperan informe forense

El caso se encuentra en investigación y se espera el resultado del informe médico forense, que será clave para determinar las causas de la muerte.

Mientras tanto, los familiares aguardan en la morgue judicial para conocer los resultados y posteriormente trasladar el cuerpo del joven a Oruro, su tierra natal, donde será enterrado.

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