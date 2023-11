YPFB: "Tenemos combustible, son especulaciones de redes sociales"

La Paz, Bolivia

Ante la continuidad de largas filas de vehículos de transporte pesado en La Paz y El Alto en busca de diésel, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reiteró que no hay desabastecimiento de combustible.

Además, atribuyó a un "problema logístico" que se haya distribuido menos carburante en los últimos días.

Asimismo, observó que hubo "especulación" en redes sociales que generó que haya más demanda de combustible tanto en las ciudades capitales como en las fronteras.

"Hay una parte especulativa. Siempre que hay algún medio de comunicación que dice que no hay combustible o algo por las redes sociales, se genera que todos se vuelcan a la estación de servicio a buscar carburante. El problema logístico fue con el diésel, no con la gasolina; no habría necesidad de que estemos haciendo filas por gasolina, porque no ha tenido ningún problema", comentó.