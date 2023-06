20 arrestados en búsqueda de Lineth Chama en el Cordón Ecológico y en un edificio abandonado

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En un operativo intenso realizado este viernes 3 de junio, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y un equipo de NOTIVISIÓN llegaron hasta la “Favela”, un espacio boscoso ubicado en el Cordón Ecológico del río Piraí, en un esfuerzo por encontrar pistas sobre el paradero de Lineth Diana Chama Andrade, la adolescente de 16 años que aún sigue desaparecida.

Según las investigaciones en este lugar se habría llevado a cabo una fiesta el pasado 9 de mayo, donde supuestamente estuvo presente Lineth. Sin embargo, la propietaria de la vivienda niega rotundamente la realización de dicha fiesta en mayo, afirmando que solo hubo una celebración el 23 de abril en honor a San Jorge. La mujer también fue consultada sobre tres alias conocidos en la zona, “Boyka”, “El Diablo” y “Memo”.

“Yo soy familiar de 'Boyka' y 'Diablo', ellos viven aquí, pero fueron detenidos por la Policía y fueron los primeros en dar su declaración, afirmando que no conocían a la chica. Inmediatamente los liberaron y ahora no se encuentran porque están trabajando”, relató la familiar de los acusados de tener a Lineth en su poder.

La mujer aseguró que ‘Diablo’ trabaja y que ‘Boyka’ es un deportista que trabaja en el campo, enfatizando que no tienen conocimiento de su implicación en la desaparición de la menor. Según ella, están tratando de contactar a “Boyka” para informarle de la situación y que se presente de inmediato, puesto que no tienen nada que ocultar. Además, afirmó que no conocen a Lineth y no la han visto por la zona.

La familiar de “Boyka” y “Diablo” destacó que están colaborando activamente con la Policía en las investigaciones y que ya se han presentado como testigos. “Nos parece extraño que seamos denunciados, ya que desde el primer momento hemos colaborado con la justicia”, manifestó.

En el marco de este operativo, la Felcc arrestó a una persona en el Cordón Ecológico, quien fue trasladada hasta el 3er. Anillo de la Radial 27, en un edificio abandonado que alguna vez albergó un local denominado “El Emperador”. En dicho lugar, la Policía, acompañada por personal de Trata y Tráfico de Personas, descubrió que 20 personas vivían en el sitio, siendo arrestadas, incluyendo varios menores que fueron trasladados a dependencias policiales. Además, se encontraron varios sobres de marihuana.

Cargando...

Han pasado 23 días sin tener noticias sobre el paradero de Lineth Chama. Durante los últimos días, la Policía intensificó las operaciones de rastreo en diferentes puntos de la capital cruceña en su incansable búsqueda de información que pueda revelar el destino de la adolescente.