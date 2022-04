Alexandra Rocha fue la mas elegida en el cuarto rojo

Cargando...

En el capítulo de ayer (14/04) de El poder del amor fue el turno de los chicos de invitar a su participante favorita al apasionado cuarto rojo, que causó una mezcla de emociones que fueron desde la ilusión, los nervios y la discordia.

El primero en hacer uso de su cuarto rojo fue el Puertorriqueño Fredito, que sin pensarlo mucho quiso tener su encuentro con Alexandra.

Ella no se espera que el la hubiera llamado al cuarto rojo, quedo sorprendida.

El en su cita, le hace una pregunta, ¿Qué si hubiese estado el primer día por quién votaba?

Me gusto conocerte el primer día, también o sea los tres minutos que tuve en la casa tú fuiste como uno de los que más me hablo y me gustó eso, a veces que soy una chica que tengo una polaridad de gustos, me gustan los chicos que tienen como con carismas súper arrasador que son chistosos y si hubiera votado por vos, responde Alexandra.

Luego fue el turno de Logan, debido a que le impacto mucho que ella sea actriz igual que él.

En su cita, él le reveló que su elección se basó en que llego a impactarlo, ya que toda su familia esta llena de abogados, si cree en el destino, si el universo conspira, tiene mucha coincidencia, dice Logan.

De ultimo fue el turno de Peluche.

El la recibe con un pequeño detalle, una rosa de papel.

Él quiere hacerle preguntas para conocerla más, entre ellas son: Él le pregunta ¿Qué piensa de Dios, es importante en tu vida, crees en él?, si es unida a su familia, entre otras cosas.