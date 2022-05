Desde Ecuador a Turquia, llega otra Carolina al programa del amor

Cargando...

Después de que eliminaran en la última gala a dos participantes, donde el boliviano Gastón y la colombiana Daniela dejaron su vacante para nuevos participantes, Carolina Jaume, una presentadora muy controversial en Ecuador, decidió ser partícipe del programa.

Carolina Jaume, llegó con un vestido verde de gala a la casa de los chicos, para sorprender a todos, pero el vestido no fue lo que llamó la atención de ellos, si no su actitud arrasadora. La presentadora, no dudó en mostrar desde el inicio el carácter fuerte del que está hecha, dejando en claro que no está para perder el tiempo con nadie si no que le gustan las cosas claras y directas.

Cuando llegó el momento de ingresar a la casa de las chicas, ellas estaban esperando bombardearla con preguntas, después de ver en pantallas la manera de actuar de Carolina. Pero también quedaron sin palabras al darse cuenta que ella no se andaba por las ramas y su actitud terminó intimidando hasta CaroTv, que tiene un carácter muy similar al de la ecuatoriana.

¿Crees que esa actitud llamó la atención de alguno de los chicos? No te pierdas el programa de esta noche, que viene con muchas sorpresas.