"¿Lo recuerdas?": ’Chichi Grillo’ reaparece en la Tv boliviana después de 17 años

Santa Cruz, Bolivia

Chichi Kim, nos transportó en el tiempo, reviviendo sus inicios en la televisión con su programa “Chichi Grillo en el Pantanal”, que salió al aire durante el 2009, pero que estuvo combinado con el humor característico del conductor.

Fue una serie de televisión educativa realizada por WWF, CEDURE, la escuela de cine La Fábrica y el canal Carolina TV de Puerto Quijarro.

“El Sabrosón” fue el tierno personaje durante dos temporadas, durante el 2005 y 2006. Rememorando aquella época y los mensajes que se buscaba dar con este programa, el Chichi volvió a ponerse las mallas verdes y salir a las calles.

¿Cuál fue la sensación, ahora que te tocó salir?, le preguntó Grisel Quiroga. “No hago al Grillo hace 17 años (…) Bueno que estoy gordo”, respondió jocosamente.

“Bueno, ‘la Noche de la Gri’ fue el único que me tiró pelota, he vuelto luego de 17 años (…) Para quejarme, porque lejos de mejorar las cosas empeoraron”, indica en su personificación, mostrando las calles, canales cruceñas llenas de basura.

“No se hagan de la vista gorda, el cambio está en cada uno de nosotros. No contaminen, respeten la calle, los canales, no son basureros, todo lo va vuelve. ¡No me hagan volver! Me olvidé, gracias Grisel”, indicó Chichi Grillo.