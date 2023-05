Luis Vega encantó con su voz en "La Noche de la Gri"

Santa Cruz, Bolivia

Este sábado, en La Noche de la Gri brilló el joven cantante Luis Vega, que deslumbró con su voz y conmovió con sus historias.

"Estuve 15 años haciendo covers y llegó un punto en que dije: 'estoy cansado, quiero hacer mis propias canciones'. Es un reto complicado en nuestro país, es muy difícil ser artista de música inédita. Fue sin querer queriendo porque un amigo me llama y me dice que está mal, que está tomando hace un par de días porque encontró a su mujer con otro tipo en el departamento. Le hice el aguante y le dije que iba a escribirle una canción. La subimos a redes sociales y explotó", recordó Luis sobre su éxito "Me va mejor con el alcohol".