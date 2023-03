Revelan que el ‘testigo protegido’ del caso ABC no falleció en un accidente de tránsito

Cargando...

La información fue proporcionada por autoridades de Estados Unidos, y ya es de conocimiento público, respecto a la muerte del ‘testigo protegido’ sobre el caso ‘coimas’ de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Preliminarmente se conocía que el ‘testigo protegido’ había fallecido en un accidente de tránsito. Sin embargo, un documento del examen médico forense proporcionado de manera directa al programa Que No Me Pierda, del señor Felipe Sandy Rivero, revelaría que la persona no murió por un accidente vehicular.

El equipo de prensa del programa Que No Me Pierda, se contactó directamente con autoridades en Estados Unidos, a partir de dichos contactos y este requerimiento de información nos proporcionaron documentos que muestran la data de la muerte, el nombre del fallecido y la fecha del fallecimiento que sería del 20 de enero de 2023.

Este documento aclararía que efectivamente el señor Felipe Sandy Rivero habría fallecido, ya que existía algunas versiones que señalaban que él no estaba muerto y que se estaría montando una muerte falsa con otros fines.

Además de esa información proporcionada al programa Que No Me Pierda, llegó otra documentación de una institución relacionada a tránsito de Estados Unidos, estos documentos darían cuenta de la información sobre los accidentes de tránsito que ocurrieron en Miami, entre el 17 y 23 de enero de 2023.

Estos accidentes con muerte de persona fueron registrados, y en ese primer accidente que señala el documento, se habla de solo una persona muerta, dicho documento tendría el nombre del fallecido, sin embargo, se comprobaría que el mismo no es Felipe Sandy.

El otro documento, también con muerte de persona da cuenta de tres personas fallecidas, entre ellos incluso un menor de edad, sin embargo, en este otro documento tampoco figura el nombre del señor Felipe Sandy.

En conclusión, de acuerdo a la documentación recabada, el señor Felipe Sandy no falleció en ningún accidente de tránsito.

Por lo que queda la interrogante de decir ¿Cómo falleció el señor Felipe Sandy?, es una pregunta que deberá ser respondida por las autoridades en las próximas horas.