¿Cómo prevenir y tratar infecciones respiratorias en época de frío?

Bolivia

El Ministerio de Salud reportó este lunes que Bolivia mantiene un incremento sostenido de casos de enfermedades respiratorias con comportamiento epidémico en seis departamentos. Además se informó que las temperaturas seguirán en descenso.

Jeyson Auza, ministro de Salud, detalló que los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Pando y Beni se encuentran en situación de epidemia por los elevados casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) que ya superaron las cifras del canal endémico con relación al 2022.

En ese sentido, el epidemiólogo Roberto Torrez compartió recomendaciones para prevenir e identificar mejor las infecciones respiratorias en esta época de frío. Indicó que las enfermedades estacionales empiezan en esta época. Se trata de enfermedades que se dan en estaciones específicas del año, por ejemplo, en invierno se registran las enfermedades respiratorias; las más comunes son resfríos, covid, influenza y la gripe común.

"Uno tiene que prepararse todo el tiempo. Siempre tener una buena salud. En esta época, consumir cítricos es bueno porque ayuda para las defensas", afirmó en entrevista en El Mañanero.

En ese sentido, el especialista hizo énfasis en las medidas de bioseguridad para prevenir este tipo de males.

"Desde el 2020, tenemos claras las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el lavado de las manos, la utilización del barbijo. Ahora, ha quedado excluido el barbijo en toda la ciudad", detalló.

Además, prevé un aumento de casos de coronavirus.

"Aun existen casos de covid y seguramente se irán incrementado en esta época como lo viene siendo hace dos años. Cada seis meses más o menos, a mediados de año y a fin de año, siempre se presentan estos casos. Sumándole ahora las enfermedades estacionales, influenza y gripes que van a estar apareciendo", apuntó.

Respecto al consumo de vitaminas, Torrez comentó que, en general, ayudan a combatir las enfermedades.

"No es que me enfermo ahora, empiezo a tomar ahora y me va a ayudar en la enfermedad. Yo tengo que preparar mi cuerpo, las vitaminas funcionan mejorando el sistema inmune. No es un remedio, es algo para ir preparando el cuerpo por si llego a tener una enfermedad, estar preparado y tener menor sintomatología", explicó.

En cuanto a las complicaciones de las infecciones respiratorias, detalló que en el caso de covid puede llegar a ser mortal, al igual que la influenza.

"La gripe común, por ejemplo, no es tan mortal. Pero en personas con patologías de base si podría llegar a complicar la patología. No solamente vemos el factor de la enfermedad, sino que hay personas que viven del día y estar con enfermedad durante 5 o 7 días va a afectar no solamente en su salud, sino de la familia", comentó.

Asimismo, indicó que es importante acudir al sistema de salud ante la aparición de síntomas asociados a estas infecciones.

"Las patologías respiratorias son muy similares porque todas van a cursar con tos, malestar, estornudos, rinorrea, que es tener un flujo nasal, y fiebre. Tenemos patologías que van a ser menos complicadas, como una gripe común, contra un covid que puede llegar a ser mortal. Entonces, tal vez uno no va a saber reconocerla, pero el personal de salud sí y van a dar un tratamiento adecuado para la patología que esté cursando", indicó.

Torrez también calificó como mitos el no querer asistir a centros de salud por diversos motivos.

"Tenemos miedo a acudir a un centro de salud donde podemos guardar una sana distancia. Los centros de salud están con un distanciamiento social, los asientos y la sala de espera. Pero, no tenemos miedo de ir en un micro que hasta voy a ir colgado; no tenemos miedo ir a una fiesta, a un cumpleaños, a un mercado. Entonces, creo que ahí estamos disociando un poco la idea de lo que es salud", dijo el epidemiólogo.

Las personas que tienen más probabilidad de enfermarse con pacientes con enfermedades de base, niños y mujeres embarazadas.

"Las enfermedades de base son un factor de riesgo para todas las enfermedades (no solo respiratorias); diabetes, hipertensión, obesidad, los pacientes con VIH, pacientes oncológicos", añadió.

Reiteró la importancia de guardar distancia y usar barbijo para no enfermarse, al igual que el lavado de manos luego de estar en contacto con objetos. Así se disminuye el riesgo. En resumen, cumplir las medidas de bioseguridad.

"En esta época de frío uno suele estar ya en un ambiente cerrado por el tema del clima. Entonces, hay una mayor carga viral dentro de las habitaciones porque son enfermedades que se transmiten a través del aire. Entonces, siempre mantener ventiladas las habitaciones", comentó.

Asimismo, descartó otro mito y aseguró que el frío, de por sí, no enferma, lo que enferma son los virus, las bacterias y los hongos.

"Solo por tomar un vaso de agua fría no me voy a enfermar, yo tengo que estar ante la presencia de un virus. Muchos dicen que al tomar un helado, se enfermaron; no es así. Estar ante la presencia de cualquier patógeno es lo que va a producir la enfermedad. Si no en todos los países fríos, las personas vivirían enfermas, pero no es así. El estar en presencia del virus o bacteria es lo que nos va a producir la enfermedad", complementó.

Bolivia reporta incremento del 30% de casos Covid y epidemia de resfríos

A nivel general, Bolivia registró en la semana 16 un total de 128 mil casos de infecciones respiratorias, 16 mil más que en el periodo anterior, con lo cual se sobrepasa el límite para considerarse un comportamiento epidémico.

“Desde la semana seis hemos ido reportando un incremento sostenido de casos de infecciones respiratorias agudas. Entre la semana 15 y esta última 16, se han reportado 16,442 nuevos casos”, dijo Auza al explicar la gráfica que reflejaba un total de casos acumulados de 128.071.

Reporte del ministerio de Salud. Foto: Erbol.

No obstante, el ministro de Salud, Jeyson Auza, explicó que se pone especial énfasis en la situación de los niños porque en ellos se pueden generar graves complicaciones de salud con las infecciones respiratorias, reportan agencias.

“Es lo que está pasando en las infecciones respiratorias agudas, en Bolivia hay un incremento sostenido y para esta semana también se ha reportado un incremento de casos. Sin embargo a pesar de eso, (en menores de cinco años) nosotros nos encontramos en un comportamiento endémico de la enfermedad, todavía no epidémico”, aseveró Auza.

Recalcó que si bien hubo crecimiento de casos en menores de cinco años (de 36.711 a 38.116 casos de contagios en la última semana), todavía está en los márgenes de seguridad.

“Si nos concentramos en un grupo vulnerable, que es de nuestro especial interés, los menores de 5 años, podemos ver que, en todo el país, el grupo de menores a 5 años todavía se encuentra con un comportamiento endémico. Si bien se ha reportado un comportamiento endémico, en la semana 15 y también hemos reportado un incremento menor en la semana 16, todavía nos encontramos en los márgenes de seguridad establecidos”, sostuvo la autoridad.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, en conferencia de prensa. Foto: ANF.

Como medidas ante esta situación, el ministro dijo que se ha reunido con los servicios de salud departamentales y se ha definido una estrategia para promover la inmunización. La estrategia consiste en aprovechar cualquier oportunidad en que los niños ingresen a centros médicos para aplicar las vacunas.

Auza también informó que, por segunda semana consecutiva, Bolivia reportó un incremento de 30% de casos Covid-19, que aún está “en niveles bajos de contagio”.

“En la semana epidemiológica 17 se presentaron 416 casos (Covid -19), esto representa 97 casos más que la semana anterior, un incremento del 30%. Son dos semanas consecutivas en las que se registra un leve incremento de la Covid-19, pero, a pesar de estos incrementos, estamos en los niveles más bajos de la pandemia”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.

Asimismo, el titular de Salud recomendó a los padres de familia acudir a los establecimientos sanitarios para que los menores reciban de manera gratuita la vacuna contra la influenza. Además, convocó a los adultos mayores y personas con enfermedades de base a inmunizarse contra la influenza por ser más vulnerables a las IRAs.