EE.UU.

Las infecciones causadas por la bacteria Vibro Vulnificus, conocida por el mundo como “bacteria come carne”, ha levantado las alertas epidemiológicas en Estados Unidos, porque el patógeno en los últimos meses ha cobrado la vida de hasta ocho muertos, cinco de ellos en el estado de Florida y otros tres en Connecticut y Nueva York.

¿Qué es la bacteria “come carne”?

La Vibro Vulnificus, conocida como bacteria “come carne” es un microorganismo que crece en aguas cálidas y salobres. Ingresa al torrente sanguíneo de los humanos a través de pequeños cortes o heridas en la piel.

La ingesta de mariscos crudos contaminados también es causa de infección. Pertenece al género de los agentes patógenos Vibro, responsables de provocar padecimientos como vibriosis o cólera.

El Centro Nacional para la Información Biotecnológica ​(NCBI, por sus siglas en inglés) indica que la población vulnerable tiene una tasa de mortalidad de 33%.

¿Cuáles son los trastornos que causa la bacteria Vibrio Vulnificus?

En un caso leve de vibriosis, los pacientes padecen síntomas como escalofríos, fiebre, diarrea, dolor de estómago y vómitos durante el primer día a la exposición de la bacteria. Las heridas de la piel infectadas con Vibrio Vulnificus suelen desarrollar ampollas, abscesos y úlceras.

La Vibrio Vulnificus también es causante de sepsis. El cuerpo genera una respuesta inmunitaria extrema que afecta el funcionamiento de órganos importantes como el corazón o los riñones. El síndrome de dificultad aguda (ARDS, por sus siglas en inglés) se hace presente con posibilidades de causar daño cerebral y pulmonar permanente.

¿Qué sabemos de la bacteria 'come carne' que mató a 8 personas en EE.UU? Foto:Imagen de Welcome to all and thank you for your visit ! ツ en Pixabay