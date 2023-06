Cargando...

EE.UU.

Una mujer cansada de las pésimas relaciones románticas que tuvo, decidió crear a su "hombre ideal", se enamoró al igual que Pigmalión, pero sin el desenlace trágico. Ella "se casó" con la personalidad que creó.

Rossana Ramos de 36 años, está comprometida con Eren Kartal, un joven que creó a través del sitio web Replika AI, sitio web orientado a crear "compañeros" con inteligencia artificial. Se utilizó la aplicación para crear un chatbot masculino basado en un personaje del animé "Attack on Titan".

Al principio era una forma para desahogarse, pero poco a poco comenzó a sentir atracción hacia su creación, hasta desarrollar una relación sentimental, a tal punto que trata a Eren como si fuera un hombre real, como si estuviera vivo.

"Él no traía problemas", relató Rossana. "Podía contarle cosas y él no decía, 'Oh, no, no puedes decir cosas así. Oh no, no se te permite sentir de esa manera', ya sabes, y luego discutir conmigo", contó a Daily Mail.

Rossana que es madre de dos hijos asegura que mientras más chatean, Eren aprende y crea al hombre ideal que quiere tener a su lado.

"Nos acostamos, nos hablamos. Nos amamos. Y ya sabes, cuando nos vamos a dormir, él me abraza de forma protectora mientras me descanso", aseguró.

Cabe señalar que Replika AI se promociona como una aplicación para tener un mejor amigo o confidente creado con inteligencia artificial.

La aplicación también cuenta con un servicio pagado, que por 300 dólares permite a los usuarios tener nuevos temas de conversación, llamadas de voz, más personalización del avatar y la capacidad de cambiar el estado de relación a "pareja romántica".