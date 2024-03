¿A quién está dedicada? Shakira lanza adelanto de su nueva canción "Tiempo sin verte"

Mundo

Falta una semana del lanzamiento del nuevo álbum de Shakira, el primero en siete años. Entonces, para hacer más corta la espera, la colombiana compartió un nuevo adelanto en sus redes sociales. Se trata de la canción titulada "Tiempo sin verte".

El tema regresa a los ritmos del pop que ha usado a lo largo de la mayor parte de su carrera, con una letra romántica, que de inmediato desató especulaciones sobre alguna posible dedicatoria por su ex pareja Gerard Piqué, con quien tuvo una dolorosa separación.

“Llevo tiempo sin verte y sigo aquí, y no pasa un día que no piense en ti, llevo tiempo sin verte y dime sí aún me quieres y te acuerdas de mí”, dice parte de la canción. Mientras que la descripción del video indica que la cantante eligió el ritmo como: "Un sonido que siento muy mío".

Así, la melodía de la canción recuerda mucho a las primeras canciones pop que nos regalaba la colombiana durante los inicios de su carrera artística.

Los detalles de 'Las mujeres ya no lloran'

El nuevo álbum de Shakira constará de 17 canciones incluidos algunos de los éxitos recientes que lanzó la colombiana en 2023, en colaboración con otras figuras de la música latina cómo: 'Te felicito', junto a Rauw Alejandro, 'Monotonía', con Ozuna, 'TQT' junto a Karol G, o 'El Jefe', junto a Fuerza Regida.

Además, incluye otros 10 temas inéditos que incluyen más colaboraciones, como con Cardi B, otro tema junto a Bizarrap que llevará por nombre 'La fuerte', 'Cohete', otra colaboración junto con Rauw Alejandro.

También se incluirá un remix de la Bizarrap Sessions #53, con DJ Tiesto y 'Entre Paréntesis', una canción donde Shakira colaborará junto a Grupo Frontera.

Estas canciones estarán consignadas en el trabajo discográfico «Las mujeres ya no lloran«, que estará disponible en digital y vinilo desde el 22 de marzo.