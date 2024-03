Shakira sorprende con un nuevo adelanto de su canción “Entre paréntesis” junto a Frontera

México

Mediante sus redes sociales, la artista colombiana, Shakira, compartió fotografías junto a los integrantes del Grupo Frontera, quienes la acompañan en una nueva producción discográfica que saldrá a la luz el próximo 22 de marzo.

"Mi pequeño homenaje al género regional mexicano que tanto me gusta", señala la publicación que realiza la barranquillera, y esto ha despertado más expectativa en los seguidores de la artista y amantes de la música regional mexicana.

Durante una entrevista en el programa Despierta América, Shakira habló de lo emocionante que le resultó trabajar con músicos tan talentosos como el Grupo Frontera, y que se trata de un giro en su carrera, donde puede mostrar su versatilidad e interés por otros géneros de música.

Hace unas semanas atrás, ya se lanzó un primer adelanto de la canción, durante un festival de música en Monterrey, y ahora también se cuenta con parte de la canción.

"Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más; ya no hace falta que aparentes si pusiste el final entre paréntesis; esto ya no da más".