Alcalde de Cartagena pide un "exorcismo" a su despacho porque lo habitaba "un ser diabólico"

Colombia

En las últimas horas se conoció que el nuevo alcalde de la ciudad colombiana de Cartagena, Dumek Turbay Paz, pidió a sacerdotes de la iglesia católica llevar a cabo un exorcismo en la sede principal de la Alcaldía.

El exorcismo es la práctica religiosa realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar a un ente maligno. Por tal motivo la nueva autoridad edil ha solicitado este procedimiento en el en el Palacio de la Aduana, donde está su despacho oficial.

Turbay aseguró que en el lugar ha sentido una presencia maligna, el mismo lugar que ocupaba su predecesor William Dau Chamat, al que calificó como un “ser malévolo y diabólico”, de acuerdo a los medios locales.

"Cuando un ser malévolo y lleno de odio es el que gobierna, es imposible que yo entre a ese despacho, es imposible que yo pueda pisar los pasillos del Palacio de la Aduana (…) No hay forma de entrar a ese despacho (…) hasta que la Iglesia católica no me ayude con un plan de exorcismo para la sede", señaló el alcalde a la prensa durante la ceremonia de posesión de su gabinete que se llevó a cabo el lunes 1 de enero del 2024.