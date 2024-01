Pobladores de Colomi y Tiraque bloquean la ruta nueva a Santa Cruz

Cochabamba, Bolivia

Desde las cero horas de este miércoles 3 de enero pobladores de los municipio de Colomi y Tiraque iniciaron con el bloqueo de la carretera nueva a Santa Cruz, fueron varias horas de diálogo en las mesas de trabajo, con el Viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz.

Rechazan el proceso de actualización cartográfica georreferencial realizada por el Instituto Instituto Nacional de Estadística (INE) para el censo, aseguran que se están vulnerando sus límites. Desde Colomi aseguran que varias comunidades pasaron a ser registradas para Villa Tunari.

Desde el INE señalaron que ellos no tienen ninguna competencia para mover ni señalar límites y que la cartografía estadística que manejan para su trabajo es distinta a la cartografía oficial.

El diálogo quedó truncado porque los pobladores de Colomi no no aceptaron las explicaciones del viceministro de Autonomías, quien en varias intervenciones reiteró que, "los límites entre municipios no lo establece la ley 339, es competencia de los Gobiernos Departamentales, es decir que la Gobernación de Cochabamba debe acompañar estos procesos. El proceso de límites entre Colomi y Villa Tunari, es competencia del Gobierno municipal, no del Gobierno Central (...) Lamentamos que la delegación de Colomi se haya levantado de la mesa de diálogo para efectuar su bloqueo", remarcó la autoridad.