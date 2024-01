Pobladores de Colomi y Tiraque ratifican bloqueo en la carretera a Santa Cruz desde este miércoles

Cochabamba, Bolivia

Tome sus recaudos. Pobladores de Colomi y Tiraqui confirmaron que, desde este miércoles, 3 de enero de 2024, iniciarán bloqueos indefinidos en la carretera Cochabamba-Santa Cruz.

Durante esta jornada, se desarrolló una mesa de diálogo en la Gobernación con autoridades del Viceministerio de Autonomías, INE e INRA. Sin embargo, no se lograron resultados positivos y los dirigentes de Colomi abandonaron el encuentro, a tiempo de ratificar la medida de presión en ruta nueva al Oriente.

Aseguraron que las autoridades no preservaron propuestas claras y no atendieron su demanda de respeto a la cartografía y precenso.

Recordaron que hubo reuniones en varias ocasiones, pero no se llegaron a acuerdos, relacionados también con el conflicto de límites municipales con Villa Tunari.

Asimismo, exigen la presencia de los ministros de la Presidencia, Planificación y Desarrollo Rural, además que la reunión sea en Colomi.

Al respecto, pobladores de Villa Tuna expresaron su rechazo al anuncio de movilizaciones. Piden que se respete la actualización cartográfica.

Por su parte, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, informó que llegó el viernes a Cochabamba para ser parte de las reuniones.

"Aclarar que el tema de límites entre municipios los ve el gobierno departamental, no el gobierno nacional. En el afán de coadyuvar estamos presentes. La posición de Colomi manifiestan tener una información, que es unilateral, no es oficial como corresponde que de el Gobierno nacional, porque somos los que manejamos el sistema de información de organización territorial. Eso ha generado dudas en su población y nosotros planteamos que el camino es a través del diálogo", dijo la autoridad.

Indicó que también convocaron a los pobladores de Tiraque para que presenten sus propuestas, pero no tenían los documentos y decidieron realizar también el bloqueo.

A su vez, la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Tiraque también confirmó el bloqueo tanto en la carretera nueva como la antigua a Santa Cruz. Del mismo modo, observan la actualización cartográfica del INE, aseguran que les resta territorio y población.

En todo caso, ratificaron que una comisión irá a la reunión en la gobernación, programada para mañana a las 11 am.

Por su parte, el director del INE, Humberto Arandia, explicó que, desde el punto de vista técnico, la cartografía estadística y la oficial son diferentes. La oficial define límites y pertenencia de organizaciones territoriales, la estadística no tiene vinculo jurídico para definir limites o pertenencia. Solo es trabajada para llevar adelante el Censo y no puede confundirse un mapa de cartografía estadística con oficial. "El INE no puede fijar límites", sentenció Arandia, comentando que se explicó esta situación a los pobladores, pero no la aceptaron.