"Arañó al atacante": Un gato salvó a su dueña cuando era estrangulada

Cargando...

EE.UU.

Una mujer casi no sobrevive el día de Navidad luego que el hombre con quien vivía, la atacó físicamente, pero, aunque ‘usted no lo crea’ fue salvada por su mascota un gato, quien no dudó en usar sus garras para proteger a su dueña.

La víctima de 74 años vivía con su pareja, un hombre de 60 años identificado como Nathaniel Charles Derouen, con quien sostuvo una relación hace varios años, luego que la vivienda del agresor resultará dañada en un incendio.

El pasado 25 de diciembre del 2023, la adulta mayor se negó a prestarle su automóvil, esta situación desató la ira de Charles, quien de forma sorpresiva se abalanzó sobre la víctima y empezó a estrangularla.

La mujer pensó que todo acabaría, mientras poco a poco perdía el aire y perdía las fuerzas, de repente su gato saltó sobre el agresor, lo arañó y mordió, de esta manera se detuvo el ataque, la víctima logró escapar y presentó una denuncia a la Policía de San Antonio.

En su testimonio, la agredida explicó que el hombre les tenía miedo a los gatos y por eso pudo parar el ataque. Los investigadores comprobaron las lesiones por asfixia y obtuvieron una orden de detención contra Derouen.

Cargando...

Su fianza se fijó en 35.000 dólares, de acuerdo a la Policía, Charles ya había sido condenado por violencia doméstica dos veces.