Atropelló por accidente a su bebé

Reino Unido

Una madre habló sobre el horrible momento en que vio a su hija de un año ser atropellada accidentalmente por su propio esposo y padre de la menor en la entrada de su casa. Emma Cockburn, de 44 años, estaba en su hogar con sus cuatro hijas; Charlotte, cinco, Anna, tres, Elizabeth, dos y Georgina de 15 meses.

Peter regresó a casa a las 4.30 pm, hora donde la tragedia golpeó a la familia, la pequeña Georgina salió de la casa y se dirigió hacia el camino de entrada, donde fue trágicamente atropellada cuando su padre dio marcha atrás con su auto.

Emma, ​​de Nueva Gales del Sur, Australia, dijo: "Estaba en la podadora con tapones para los oídos y, de repente, veo a Peter corriendo frenéticamente hacia mí y supe que algo andaba mal.

"Me levanté, me quité los tapones para los oídos y lo escuché decir: 'He atropellado a Georgie'. Estaba fuera de sí".