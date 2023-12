Biancaflor cuenta su verdad y va de frente ante sus haters

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En su más reciente video en redes, Biancaflor cuenta cómo surgió @biancaflor.bo, su apoyo a otros emprendimientos, y de como "lastimosamente" notó "que un boliviano, es enemigo de otro boliviano'. En esta ocasión decidió responder también a sus 'haters', y hablar acerca de todo el 'hate' (mensajes de odio), que recibió en redes sociales a lo largo de su vida.

Cuenta la joven que en este año tuvo la experiencia de viajar sola, y que cada vez que le tocaba presentarse contaba a qué se dedicaba, les contaba de qué trataba Biancaflor, y de su historia. Dijo que la gente quedaba impresionada, más aún cuando hablaba de comida.

“¿Pizza, brownie, torta volcán, y helado en un solo lugar? Eso no existe donde yo vivo, exclamó una señora que vive en Londres”, dijo Biancaflor, ante los comentarios que recibía de sus seguidores

Escenas que se repitieron muchas veces, y que la llenaba de orgullo. “De verdad se me hinchaba el pecho de orgullo, porque me estaba encontrando con personas que viven en ciudades mucho más grandes, y reconocían con mucha emoción lo que era Biancaflor”, dijo la joven.

No obstante, cuenta que si bien tenía gente que la apoyaba, habían otras que le echaban bastante hate.

“Leo los comentarios de mi última publicación, y la verdad me quedo asqueada, sinceramente no puedo entender, como tu propia gente te quiere ver caer, qu ue es impresionante como me dan palo”.

La joven expresa la emoción que siente al ver que un nuevo emprendimiento va prosperando, y no duda en ayudarlos, puesto que ella menciona, que comprende que el hecho de emprender en un nuevo negocio es difícil, por lo que refiere en un comentario hacia todos los impedimentos con las que choca un nuevo emprendimiento.

“Parece que el enemigo de un boliviano, es otro boliviano”, lamentó Biancaflor

En su video pide no perjudicar, y no ver con ojos de celos a aquellas empresas que pueden ser la fuente de trabajo de muchos, y que su crecimiento no solo se ve a nivel personal sino más bien que eso genera ingresos para el país.

