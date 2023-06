Descubrió infidelidades y mentiras de su marido fallecido y usa el Twitter de él para contarlo todo

Cargando...

La modesta cuenta de un catedrático de la Universidad de Sevilla, tras anunciar su sensible fallecimiento, se ha convertido en una retahíla de mensajes que expone su supuesta infidelidad a su mujer y sus presuntas mentiras.

Un tuitero compartió en un hilo todo lo que descubrió al leer, y releer, el perfil de Twitter de Josep Casadesús, microbiólogo vitalista y profesor de Genética que murió en agosto de 2022, reporta 20minutos.es.

La cuenta, que se creó en 2018, solo tiene tres tuits publicados por Casadesús, pues el cuarto, del 31 de agosto, era de su hija, Sara, y su viuda, Laura, también docente en la Universidad de Sevilla, confirmando el fallecimiento.

Todo cambió en octubre del año pasado, cuando el perfil comenzó a hablar de Inanna, diosa de la mitología sumeria del amor, la belleza, el sexo, la guerra, la justicia y el poder político, y hacía hincapié en su corona con cuernos en la cabeza.

Después, la cuenta, utilizada por su viuda, que mezclaba inglés y español en sus textos para que se enterasen todos sus círculos académicos, anunció que, el 22 de diciembre, se había organizado una venta benéfica de recuerdos de Pepe (Josep Casadesús).

"Deja que esos buenos recuerdos jueguen una y otra vez en nuestros corazones y ayúdanos a enterrar todas las partes desagradables", escribió, dejando entrever por primera vez que había cosas ocultas en su vida, algo que varios días después desarrolló ampliamente.

"Quiero que se entere todo el mundo de las barbaridades que hacía Pepe a mis espaldas", aseguró en una imagen junto a la diosa Inanna. Según enumeró, tomaba desde 2016 viagra, pues "su terror a la muerte y a la pitopausia le hacían desear morir en plena faena", aunque otra de sus opciones era "alcoholizarse", también aseguró que le fue infiel.

"El muy sinvergüenza estuvo manipulando a su amante durante un año, haciéndola creer que en casa le iban mal las cosas y cualquier día nos abandonaría a Sara y a mí", sostuvo y explicó que finalmente fue ella la que cortó con él después de casi un año porque decía sentirse como "un pedazo de carne", información que parece que Laura descubrió al encontrar sus chats con ella. "De haber sabido yo lo más mínimo sobre su profundo amor me hubiera divorciado ipso facto y ahora la viuda sería otra", comentó.

La mujer continuó compartiendo citas de escritores como Voltaire ("A los vivos se les debe respeto, a los muertos solo se les honra con la verdad") y Goethe ("La verdad nos cura el dolor que quizá ella misma provoca en nosotros").

"Necesitaba (a mujeres fuertes) para que le agarraran bien fuerte de la cadena, como la diosa de la foto, y no dejara que la fiera que llevaba dentro desmontara en un instante toda la fachada de vida respetable tras la que se ocultaba", opinó Laura en otros tuits. "Su misoginia y su machismo le hacían tener la necesidad de humillar mujeres, traicionándolas o manipulándolas (...) Ahora le toca a él ser la víctima a sacrificar para las 'diosas' que le hemos soportado".

Continuó dando detalles de la venta de los objetos de Josep, entre los que se incluían libros, una "colección de postales erótico-festivas que guardaba en su despacho", "postales de serie B anónimas" y otras cosas que se le fueran ocurriendo. Y, tras este acto benéfico, confirmó que consiguieron recaudar 2.045 euros, de los cuales, donaron la mitad al Banco de Alimentos de Sevilla.

La historia continuó el pasado mes de febrero cuando la viuda aseguró que, tal y como vio en sus informes médicos, Pepe "no sufría ningún defecto cardiaco congénito", aunque él le dijo que lo tenía desde nacimiento y eso le provocará una muerte prematura: "¡Otra gran mentira de un gran cobarde como él!". Al parecer, esta mentira la habría utilizado para hacerla creer que su aneurisma era por esta patología, en lugar de por su ingesta de fármacos para la disfunción eréctil.

"He notado que la mayoría de las mujeres creen que la esposa de un hombre adúltero tiene parte de la culpa, pero creo, como la mayoría de los hombres con los que he hablado, que el adulterio es más una lotería que algo que la esposa hizo (o no hizo). Pepe optó por engañar y callar: para no perturbar su vida profesional", tuiteó el pasado mes de abril.

"No puedo perdonarme por guardar silencio, ahora lo hago público para convertir en positivo el enfado y la vergüenza que siento al recordar la primera vez que Pepe me dio un puñetazo en la cara 5 días después de dar a luz. ¡Demasiado por guardar silencio cuando me pagó con adulterio! ¡No guardes silencio!", proclamó en mayo y, después, narró otras dos ocasiones más en las que ella asegura que él le pegó.

Continuó declarando que era "de mente estrecha y deshonesto con sus propios deseos", "misógino y homófobo con los demás y consigo mismo". Además, también compartió algunas de las supuestas conversaciones que tuvo con su amante.

Por último, mostró el epitafio que le ha escrito para su tumba. "Pepe, mis huesos olvidarán la senda de tu traición", se puede leer en la placa. "Su cobardía quedará expuesta delante de todos en una placa de estaño metálico brillante en su tumba para siempre jamás", tuiteó Laura.