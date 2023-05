"Es muy traviesa": Perrita se robó un pollo crudo del vecino y se lo llevó a su dueña para cocinarlo (VIDEO)

Cargando...

Una perrita de raza Golden Retriever se hizo viral en TikTok al ser filmada infraganti llevando alimentos "robados" a su dueña. La mascota se ve alegre cuando le muestra a la mujer su aporte a la comida diaria de la casa.

En el video, se observa que "Quinoa", como se llama, está en la entrada de la casa y tiene algo en la boca, además no deja de mover la cola cuando ve a su dueña. Cuando la joven se acerca se da cuenta que lo que tiene es realmente un pollo crudo y entero que, evidentemente, ha traído de otro lado, de alguien que estaba por hacer asado.

La joven publica muchos videos de los animales que cría en su casa y los diálogos que mantiene con ellos son muy divertidos, reporta eltiempo.com.

En medio de la travesura, la dueña decide regañar a la perrita que, con ojos de 'yo no fui' intentó moverle el corazón a la persona que se escucha en el video diciendo: "no me hagas esos ojos, ahora nos van a echar del barrio". Luego, agarra la carne y le dice que irán a preguntar de quién era el pollo.

Aunque parece que no es la única vez que la perrita se roba algo de comida en el vecindario; en otro video compartido en el mismo perfil de TikTok se ve al can con una tira de chorizos a la entrada de su casa, mientras 'alegremente' le muestra lo que le llevó a su dueña 'para el almuerzo'.

Al parecer, la perra se quedó con el almuerzo de un grupo de albañiles. "Le roba a los obreros que están haciendo una construcción allá al frente y un vecino me mandó un mensaje, 'Quinoa se va corriendo con una tira de chorizo para tu casa', eso me dijo, ¿Y ahora qué hago, les devuelvo o les compro uno?", preguntó la joven a la comunidad de TikTok.

Entre los comentarios de los internautas, muchos se enternecieron con los gestos de la perra tratando de demostrar su inocencia y otros advirtieron que hay gente a la que no le caería bien que le roben la comida y que podrían envenenarla.

