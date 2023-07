Hijos de Shakira protagonizan tierno momento con su madre cuando le entregaron un premio

Mundo

El 2023 parece compensarle a Shakira todo lo malo que le pasó el año pasado a causa de su separación del futbolista Gerard Piqué. Su ruptura inspiró éxitos que hoy la tienen en la cima y le han hecho merecedora de grandes reconocimientos.

En los Premios Juventud, celebrados la noche del jueves en Puerto Rico, la cantante colombiana obtuvo ocho galardones y también recibió un homenaje como Agente de Cambio por la labor de su fundación Pies Descalzos.

Por supuesto, Shakira asistió acompañada de sus hijos a la ceremonia, quienes fueron protagonistas de la noche.

En redes sociales, se hicieron virales las imágenes de los niños visiblemente orgullosos por los logros de su mamá. La abrazaron, besaron, ayudaron a sostener los premios, conmoviendo a los fans, publica Noticias Caracol.

También se hizo tendencia rápidamente un gesto de Sasha, quien le sostenía la mano a su mamá y en un momento le dio un beso.

Durante su discurso, la artista también reconoció y agradeció el apoyo incondicional de sus seguidores durante más de 30 años de carrera.

“Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. De verdad que cuando tuve dudas de mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí; cuando me sentí frágil, me llenaron de fuerza; cuando me sentí sola, me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad, celebran conmigo y me acompañan en todas mis luchas y por ustedes quiero ser un mejor músico, una mejor artista y sí se puede una mejor persona”, manifestó.