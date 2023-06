Cargando...

Desde que Kendall Jenner se dejó ver por primera vez en una cita con Bad Bunny ha estado bajo los reflectores. Y ahora, vuelve a acaparar los titulares debido a que en un nuevo avance de la serie 'The Kardashians', la modelo parece aceptar que podría estar esperando a su primer hijo.

La noticia no sólo causó revuelo en las redes sociales porque Kendall es la única del clan Kardashian-Jenner que aún no es mamá, sino porque, de ser verdad, el bebé que espera podría ser de Bad Bunny, con quien se especula mantiene un noviazgo, pues han ido juntos a eventos importantes y hasta con looks coordinados.

En el avance del cuarto capítulo de la tercera temporada del reality show, la empresaria de 27 años fue cuestionada acerca de 'su embarazo'. "Así que, ¿Cómo va el embarazo?", se escucha decir a alguien y, aunque Kendall no respondió, su reacción y los gestos que hizo provocaron que algunos internautas comenzaran a especular sobre su debut como mamá, publicó Telemundo.com.

Otros usuarios llegaron a la conclusión de que podría tratarse de una de sus yeguas. "Todos sabemos que Kendall no está embarazada, probablemente su caballo sí", se lee en la sección de comentarios.

Aunque el avance deja abierta la posibilidad de que la cigüeña visite a Kendall, la también empresaria ha expresado en más de una ocasión que no tiene prisa por convertirse en madre.

Durante la segunda temporada del show, Kris Jenner habló con Kendall sobre la maternidad. "Estaba pensando que, tal vez, es tiempo de que tengas un bebé", expresó la matriarca a su hija, quien quedó sorprendida con la petición de su mamá.

"Sigues diciéndome que no me voy a hacer más joven, pero adivina qué, es mi vida y no sé aún si estoy lista. Aún tengo mucho que descifrar antes de traer un bebé a mi vida. Sigo disfrutando de la vida por mí misma y estoy tranquila con ello por el momento", respondió contundente la modelo.

Mientras la verdad sobre el supuesto embarazo de Kendall sale a la luz, tanto ella como Bad Bunny se convirtieron en tendencia. La pareja se conoció en febrero pasado en una cena con Justin y Hailey Bieber.

Desde entonces, se han vuelto inseparables, incluso, se dice que su romance se confirmó en el pasado Festival de Coachella, en donde Kendall demostró ser la fan número uno de Benito. Poco después, Jenner y Bad Bunny fueron juntos al after party de la MET Gala 2023. Además, también se le ha visto en varios eventos deportivos y hasta montando un caballo, en lo que sería su cita más romántica, hasta ahora.

Pese a que el embarazo es solo un especulación, lo que sí es un hecho es que su relación va viento en popa y las cosas se están poniendo "más serias", así lo confirmó una fuente cercana a la pareja.

"Son muy lindos juntos. Kendall está feliz. Él es un tipo divertido. Muy caballeroso y encantador. A ella le gusta su vibra. Es muy tranquilo. Fue un comienzo lento, pero ahora pasan casi todos los días juntos", dijo el informante a 'Us Weekly'.

La reacción de Bad Bunny ante los rumores

En las últimas horas, el cantante puertorriqueño rompió el silencio, hablando con Yahoo de los rumores que surgen sobre su relación con Kendall.

"Yo creo que eso siempre ha existido y siempre va a existir", dijo el artista. "Me entristece y es lamentable a la misma vez, no por mí, pero más por las personas [que propagan el chisme] porque es cómico ver cómo hablan con seguridad".

El Conejo Malo añadió sobre ser el blanco de rumores falsos: "Te acostumbras con el tiempo. No es la primera vez. Cuando uno está expuesto a la fama y a este ambiente, ahora cualquiera puede decir cualquier cosa sobre ti".

Además, el cantante aseguró que no deja que los rumores lo afecten. "El antídoto es estar seguro de quien tú eres y disfrutar la vida tanto como yo lo hago", dijo Bad Bunny. "Porque al final del día, yo soy el único que sabe y él único claro sobre lo que siento".