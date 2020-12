La niña de siete años más fuerte del mundo puede alzar hasta 80 kg

Cargando...

La colegiala, que mide solo cuatro pies de altura, puede hacer un peso muerto impresionante de 80 kg con una barra olímpica para mujeres. También puede hacer sentadillas con 61 kg, arrebatar 32 kg y limpiar y hacer tirones 42 kg.

La increíble fuerza de Rory le ha valido los elogios de la sub-11 de halterofilia de EE. UU. Y la campeona nacional juvenil sub-13 en la categoría de peso de 30 kg. Comenzó a entrenar poco después de su quinto cumpleaños, después de que la exploraron durante una clase de gimnasia, dos años después y es la campeona nacional juvenil de EE. UU. Más joven de la historia.

"Ser más fuerte me permite hacer más y mejorar en todo lo que intento", dice Rory. No pienso en lo que vino antes ni en lo que vendrá después. No pienso en nada. Simplemente aclaro mi mente y lo hago '. Rory, que vive en Canadá con sus padres y su hermano, también es la mejor libra por libra de menores de 11 años en los Estados Unidos.

Su orgulloso padre Cavan van Ulft dijo: 'Basado en su total actual de Sinclair, Rory no solo es el niño de siete años más fuerte del mundo. Es probable que también sea la niña o el niño de siete años más fuerte que jamás haya vivido. 'Sería justo decir que Rory es la niña más fuerte del mundo. "En términos de la fuerza relativa de Rory en comparación con todos los campeones nacionales en las categorías de peso y edad de desarrollo más bajas de las niñas, que varían de un país a otro, actualmente no hay nadie que compita mejor".

A la joven también le encanta usar tatuajes falsos para sus espectáculos de levantamiento de pesas y sus reconocibles tintas falsas significaron que los fanáticos la reconocieron cuando estaba en un viaje a Disneyland el año pasado. Pero Rory se ve a sí misma como una gimnasta ante todo y pasa nueve horas a la semana entrenando, en comparación con solo cuatro horas levantando pesas.