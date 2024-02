Viña del Mar, Chile

A un día de presentarse, por quinta vez, en el Festival de Viña del Mar 2024 en Chile, Fernando Olvera (Fher), el vocalista de la agrupación mexicana Maná se refirió a la polémica suscitada tras sus dichos sobre una salida al mar para Bolivia.

La polémica se originó luego de una entrevista que el artista dio a un medio boliviano en 2017, en la que abordó la posibilidad de que Chile otorgara acceso al mar a nuestro país y muchos seguidores creían que la banda no iba a volver a Chile, supuestamente hasta que su gobierno otorgue una salida al mar a Bolivia.

También comentó que no lo dijo como una obligación para Chile o una condición para programar conciertos en ese país.

"Claro, no se puede meter con la integridad con un país que tiene el mar, que no lo quiere hacer o no puede hacerlo por alguna razón política o hasta económica. Nunca quise por ningún motivo decir que era un deber de Chile o del Gobierno no. O que no íbamos a venir a tocar (a Chile) o no", aclaró.