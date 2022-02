Meta amenaza con cerrar Facebook e Instagram en toda Europa

Meta -antigua Facebook- es, junto a Google, uno de los gigantes de Internet que construyeron y/o cimentaron la vida online que conocemos y usamos cada día. Facebook e Instagram son de las mayores redes sociales que existen, usadas a diario por casi la mitad de la población del mundo entero. Pero también son ‘armas’ que Meta está usando en una lucha que mantiene con Europa y sus leyes. Una lucha que está escalando, informó el portal as.com.

Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook, ha advertido que podría tener que retirar muchos de sus productos y servicios, incluidos Facebook e Instagram, del mercado europeo si la empresa ya no puede transferir los datos de los usuarios europeos a Estados Unidos, tras la decisión Schrems II. En su informe anual a la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de EE.UU. enviado la semana pasada, Meta culpó a la evolución de las leyes y reglamentos de los tribunales, reguladores y órganos legislativos europeos, sosteniendo que están afectando a las "operaciones críticas" de la empresa.

Para Meta es importante el Privacy Shield o Escudo de Privacidad, marco en el que se basa para la transferencia de datos de Europa a Estados Unidos. Ese escudo / marco fue invalidado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el TJUE) en julio de 2020, en pleno inicio de la pandemia.

“Si no se adopta un nuevo marco de transferencia transatlántica de datos y no podemos seguir recurriendo a las cláusulas contractuales estándar o a otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer varios de nuestros productos y servicios más importantes, como Facebook e Instagram, en Europa", señala Meta en su escrito. Esta decisión "afectaría materialmente y de forma adversa" a la situación financiera, el negocio y los resultados de las operaciones de la empresa.