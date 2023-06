Miss Bolivia 2023: Candidatas reciben títulos previos a la gala final

Santa Cruz, Bolivia

A pocos días de la gala final del Miss Bolivia 202, se realiza la entrega de títulos previos a las bellas candidatas en la Gala de la Belleza realizada por Promociones Gloria.

Vanessa Hayes se llevó dos títulos: Miss Piel Radiante de Solaris y Embajadora de la Nueva Santa Cruz. La cruceña aseguró estar muy contenta y agradecida por el título a las dos empresas que depositaron su confianza en ella.

A su vez, Isabel Rehfeldt, Señorita Valle, se llevó el título de Mejor Silueta.

"Era el más esperado para mí también. Realmente tenía muchas ganas de llevarme esta banda. Me preguntan si me peso y me mido, yo no hago ninguna de estas cosas. Simplemente me alimento de una forma muy responsable, obviamente también entreno y dicto clases de entrenamiento funcional. Me siento una de las favoritas y me siento muy orgullosa y feliz de poder llevar este título a Cochabamba", afirmó Rehfeldt.