Niño llevó tequila al jardín de infantes y se emborrachó con sus compañeros

Cargando...

EEUU

Niños de una sala de un jardín de infantes bebieron accidentalmente el icónico trago "Margarita" durante el horario de receso, lo que provocó que algunos de ellos se sintieran "mareados y con malestar estomacal". Después del insólito hecho, se descubrió que uno de los niños llevó una botella de alcohol lista para beber. La historia comenzó a circular por todo el mundo.

Nada para la curiosidad de los más chiquitos de la casa. Se sabe que los primeros años de vida, están en una etapa de descubrimiento de un nuevo mundo y suelen hacer muchas preguntas e imitar las cosas que hacen los mayores. Parte de su comportamiento deriva de las conductas de sus familiares y allegados, por eso es sumamente importante que todos los adultos sean responsables ante los menores.

Según la psicología, las personas aprendemos imitando conductas de nuestro entorno, de esos modelos sociales con los que crecemos o con quienes tenemos contacto. En la actualidad, tienen más estímulos que nunca gracias a las redes sociales. Este particular caso parece que el niño que llevó alcohol al jardín estuvo influenciado por este factor.

Todo comenzó el pasado viernes cuando un grupo de niños del Grand River Academy en Livonia, Michigan, Estados Unidos, manifestó a los docentes a cargo del grado que se sentían mareados y con malestar. En un primer momento, los directivos no entendían de donde venían estas dolencias hasta que uno de los pequeños mencionó el "juego misterioso" que llevó un compañerito.

Una vez que se dieron cuenta de la situación, la escuela llamó a los padres para informarles que todos los niños estaban borrachos por un malentendido y dijeron que aplicarían medidas disciplinarias al estudiante, si fuera necesario. Además, aclararon que los profesores llevaron el control del envenenamiento cuando se enteraron de que los niños habían estado bebiendo.

Cargando...

Igualmente, el grupo de las madres del jardín, no culpan al pequeño que llevó la bebida al jardín de infantes, sino a sus padres que no le enseñaron que esa bebida "no es para niños", y al personal del centro educativo que permitieron que sucediera.