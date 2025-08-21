“Mi alma estaba flotando”; Murió por 8 minutos y alarmó a todos revelando lo que vio en el más allá

Es la historia de una mujer de 33 años, Brianna Lafferty, quien luego de estar clínicamente muerta durante 8 minutos, volvió a la vida y contó tanto lo que sintió durante ese tiempo y su experiencia resultó escalofriante para muchos.

La mujer padece distonía mioclónica, un trastorno que provoca contracciones musculares involuntarias. Sin su medicación, sufrió un insomnio tan intenso que la mantuvo despierta por cuatro días, hasta que su cuerpo “se rindió” y fue declarada muerta.

En su relato incluso habla de la sensación de sentir su alma “flotando” y fuera de su cuerpo, “un lugar donde el tiempo no existía y una voz misteriosa” que escuchó justo antes de volver a la vida.

“De repente me separé de mi cuerpo físico... Estaba completamente inmóvil”, aseguró Brianna. Sin embargo, en ese estado, se sintió “totalmente viva”, “consciente” y “más” ella “misma que nunca”, relató la mujer.

Contó que no sentía dolor, solo una profunda paz y claridad, y que esta separación le permitió entender “lo temporal y frágil” de la vida humana.

Según su testimonio, hay una “presencia o inteligencia superior” que nos guía con “amor incondicional”. En ese lugar, “todo sucede a la vez, como si el tiempo no existiera”, pero con un “orden perfecto”, añadió la mujer sobre su experiencia.

Brianna ahora se dedica a ser “guía de transición”, ayudando a personas y familias a enfrentar el duelo, la enfermedad y los despertares espirituales. Se autodenomina “Doula de muerte y espiritualidad” y sostiene que su misión es brindar apoyo para que nadie tenga que atravesar esos momentos solo.

Mira la programación en Red Uno Play