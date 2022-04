Niño fue encargado a una aerolínea, pero se olvidaron de él y despegaron

Bogotá, Colombia

Una familia vivió momentos de pánico, luego de que el menor de sus integrantes fuera olvidado por la tripulación de una aerolínea.

Este terrible momento pasó en Bogotá cuando los padres del menor de siete años lo encomendaron a una aerolínea que contaba con servicio especial de menores. Debido a que el niño tenía previsto tomar un vuelo solo rumbo a Corozal donde lo recogería su tía para reunirse con sus familiares por Semana Santa.

Según relató El Tiempo, el vuelo salía de la capital a las 12:50 p.m., y llegaba a las 2:15 a Corozal. Los padres del menor habían hecho el Check-in de su hijo a las 10:30 quedando así el menor al cuidado de la tripulación de la aerolínea que terminó olvidándolo en el aeropuerto.

El menor había perdido el vuelo y pasó 4 horas solo. La tía llegó al aeropuerto, pero su sobrino no llegó.

"En el momento en que la tía de mi hijo me llamó y me dijo que el niño no había llegado yo entré en pánico. Luego me llamó mi bebé y me dijo que llevaba cuatro horas solo en el aeropuerto", mencionó la madre según el diario colombiano.