La cantante Paola Villarroel denunció, a través de sus redes sociales, un momento difícil que lo tocó experimentar durante uno de sus conciertos; el acoso de un hombre que dijo ser su fan.

"Desafortunadamente, esto es lo que yo tengo que aguantar en algunos de mis shows", dice en el video que publicó en TikTok.

A continuación, se muestra una breve secuencia en la que un hombre se acerca a sacarse foto con ella, pero mientras posan, le pone la mano sobre el pecho. La artista le quita la mano y se aleja con una expresión de total incomodidad.

Luego, Paola explica que no reaccionó porque había muchas personas esperándole y no iba a detener el show "por culpa de un desubicado".

"No sé si tengo que aguantar esto. Yo le reñí, le quité la mano porque si no, él me agarraba una teta", reclamó.

Además, reveló que no es la primera vez que sufre acoso.

"Fue feo, yo me asusté. Si yo hablara de todas las veces que me metieron la mano, que rozaron su parte por detrás mío, ustedes se quedarían traumados", agregó entre lágrimas.

Paola afirma que decidió no callar más y dirigirse a los hombres que faltan el respeto a las mujeres, indicándoles que recuerden de dónde vinieron. Además, se refirió a quienes justifican este tipo de actitudes de los hombres por la forma en que la artista viste, asegurando que aunque estuviera totalmente tapada, igual sufriría acoso.

La publicación de la artista se llenó de comentario de mujeres asegurando que pasaron por lo mismo y expresando su solidaridad con Paola.

"Una vez recuerdo en la calle de la nada un taxista me nalgueo con tanta fuerza que me hizo doler y se hizo a la fuga. La mujer se respeta. Estoy de acuerdo contigo Pao, basta de morbosos enfermos", "Es verdad, en este mundo ya casi no estamos seguras en ningún lado", "Gracias por hablar, nadie lo entiende si no lo vive", "No es cómo estás vestida, el problema acá son esos desubicados enfermos", "Una vez me pasó, grité, le dije de todo y lo hice quedar tan mal que me imagino no le quedaron ganas de seguir haciendo eso", "Todas pasamos eso hasta en la calle o en el micro es horrible pasar por eso", "Te mando un abrazo por tener la valentía de poder hablar", son algunos de los mensajes que le dejaron a Paola.

