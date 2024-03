‘Oppenheimer’ dominó la noche de los premios Oscar con siete galardones

EE.UU.

La noche más esperada para los amantes del cine, la entrega de los premios Oscar, fue para el filme de Oppenheimer, la biografía del padre de la bomba atómica se ha llevado este domingo siete estatuillas.

Como mejor película, dirección y los dos premios masculinos de actuación, a esto se suma Mejor Montaje, Mejor Fotografía y Mejor Banda Sonora.

Christopher Nolan obtuvo su primer óscar al Mejor director, después de haber sido nominado anteriormente por 'Dunkerque', superando en esta ocasión a Martin Scorsese y Jonathan Glazer.

Al hablar de cine, dijo: “No sabemos hacia dónde se dirige este increíble viaje a partir de ahora, pero saber que creen que soy una parte significativa de él significa mucho para mí”.

Cillian Murphy, protagonista de 'Oppenheimer', venció a Paul Giamatti en el codiciado premio al Mejor Actor, mientras que Robert Downey Jr. recibió la estatuilla al Mejor Actor de Reparto por su papel en el filme de Nolan.

Murphy, que ganó su primer óscar con su primera nominación, es también el primer ganador nacido en Irlanda en su categoría. "Soy un irlandés muy orgulloso de estar aquí esta noche", dijo. "Para bien o para mal, vivimos en el mundo de Oppenheimer. Me gustaría dedicar esto a todos los pacificadores que existen".

'Pobres Criaturas' ('Poor things', en versión original), de Yorgos Lanthimos, obtuvo cuatro estatuillas, incluida la de Mejor Actriz para Emma Stone, que venció a la favorita Lily Gladstone (de 'Los asesinos de la luna' o 'Killers of the Flower Moon'). Es el segundo óscar a la Mejor Actriz para Stone después de ganarlo anteriormente por 'La La Land'.

La película de Lanthimos también obtuvo premios al Mejor Diseño de Producción, Mejor Peluquería y Maquillaje y Diseño de Vestuario.

Otras películas que también se llevaron un solo premio entre las 10 nominadas a Mejor Película son 'The Holdovers' (Mejor Actriz de Reparto para Da'vine Joy Randolph), 'American Fiction' (Mejor Guion Adaptado) y Barbie (Mejor Canción Original por 'What Was I Made For?').

Al ganar el premio, Billie Eilish, de 22 años, se convierte en la dos veces ganadora del óscar más joven de la historia, ya que anteriormente había obtenido un premio por su canción del filme de James Bond 'No Time to Die' en 2022.

'Killers of the Flower Moon' de Martin Scorsese, 'Maestro' de Bradley Cooper y 'Past Lives' de Celine Song se van con las manos vacías.

El genio japonés de la animación Hayao Miyazaki, quien no viajó a Los Ángeles, ganó su tercer Oscar por El chico y la garza, una película con una producción que se prolongó siete años. Es el primero que obtiene desde 2014, cuando le fue entregado el honorífico por su trayectoria. Era la categoría donde estaba nominado Pablo Berger con Robot Dreams. Sin embargo, la delegación europea no se fue con las manos vacías.