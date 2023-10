¿Quién es la mujer a la que Shakira empujó? Revelan su identidad

Cargando...

Mundo

Luego de que la intérprete de “Inevitable” fuera tachada de prepotente y grosera, muchas personas se empezaron a preguntar quién era la mujer, lo que generó diferentes versiones entre los cibernautas.

Al inicio las primeras versiones que surgieron es que Shakira habría empujado a una mujer en plena calle, quien quería saludarla.

Algunos cibernautas defendieron a Shakira, consideraron que fue el equipo de seguridad de la cantante, mientras que otros argumentaron que la culpa fue de la mujer que se acercó demasiado a la artista.

No obstante, ahora se reveló la identidad de la mujer, pues al parecer podría ser una familiar de la famosa. Fueron los conductores de Despierta América, quienes señalaron que la mujer que aparentemente empujó Shakira es Lucy Mebarak, hermana de la colombiana.

En el programa, los conductores destacaron que esta sería la razón por la que Shakira no se ha pronunciado al respecto, además de que la mujer no reaccionó negativamente cuando fue empujada.

“Ahí ven las imágenes, a la señora en concreto. Creo que es una de las escuelas en Colombia. Ahí se ve a Shakira quitándole a un lado. Resulta que esa señora es su hermana, Lucy Mebarak. Lo hizo, pero era su hermana”, declaró uno de los conductores de Despierta América.

Sin embargo, la actitud de Shakira fue criticada por los presentadores del programa, ya que coincidieron que no debería tratar mal a su hermana.

“Yo no sé cómo reaccionaría si mi hermana me empujara. Aunque sea su hermana, no se ve bonito, porque se presta a malinterpretaciones”, opinó otra de las conductoras.