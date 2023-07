Reporte en vivo captó lo que sería un ovni, ocurrió en pleno noticiero peruano

Perú

Imágenes captadas en un reporte en vivo de la televisión peruana han causado controversia y debate abierto en redes sociales. Todo ocurrió cuando un periodista realizaba un contacto durante el noticiero, de repente apareció un presunto ovni.

El hecho está dando la vuelta al mundo porque ni el reportero, ni las personas que estaban en el set se percataron de la presencia del objeto que se divisaba a lo lejos. El periodista hablaba sobre la actividad del volcán Ubinas, ubicado en al sur de Perú y que por estos días ha generado varias alertas y emisión de cenizas.

Fueron los usuarios de las redes sociales los que vieron una extraña figura que se asomaba en el cielo, misma que aparecía y desaparecía por cortos lapsos.

“He limpiado varias veces la pantalla del celular, pero no veo el ovni”, “Es una nube muy pequeña”, “Creo que es un dron”, “Se me salen los ojos del esfuerzo, pero no veo ningún ovni”, “Era la Luna, a veces sale de día”, “Sí se ve que aparece y desaparece”, “Es el reflejo de la cámara”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.