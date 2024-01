Cargando...

Mundo

La nueva gira de Taylor Swift, The Eras Tour, ya no es solo un fenómeno mundial musical, sino también cinematográfico. Y es que, la cantante que ya ha batido un récord de Elvis Presley, ha vuelto a superar a uno de los más grandes de la música.

Se trata del Rey del Pop, Michael Jackson, al cual ha superado gracias a la película documental de su gira.

La película documental de la gira de Michael Jackson, This is it, había colocado el marcador en 261,2 millones de dólares recaudados, convirtiéndola en la película de concierto más taquillera de la historia.

Taylor Swift supera un nuevo récord que era ostentado por Michael Jackson. Foto: Instagram @taylorswift

Pero ahora, ha sido la película de la cantante quien la ha destronado. AMC Theatres Distribution, la distribuidora del film de la cantante, ha recogido datos y ha calculado que la película ha recaudado 261,6 millones de dólares.

Cargando...

Taylor Swift supera un nuevo récord que era ostentado por Michael Jackson. Foto: "X"@CEOAdam

“En nombre de todos nosotros en AMC Theatres, envío mis felicitaciones y eterna gratitud a Taylor Swift por su notable récord en taquilla con Taylor Swift, The Eras Tour. Su espectacular actuación deleitó a los fans de todo el mundo y sirvió como otro fuerte recordatorio sobre el poder del cine extraordinario y la magia de las salas de cine”, reveló el director ejecutivo de AMC, Adam Aron.

De esta manera, The Eras Tour no es solo una gira que reúne a millones de fanáticos en estadios de todo el mundo, sino que también es la mejor escena recreada en una película de concierto.