Una joven aseguró estar indignada por gustarle a hombres 'feos' y 'pobres'

Cargando...

México

Una joven causó polémica y debate en las redes sociales, luego de asegurar que está cansada de gustarle a hombre ‘feos’ y de ‘bajos recursos económicos’, porque de acuerdo a sus declaraciones nunca podrán estar a su ‘mismo nivel’.

En el material audiovisual, de 49 segundos, la mujer cuya identidad no fue identificada, causó controversia y es que dijo estar molesta con algunos seguidores en Instagram, por considerarlos ‘pobres’ y ‘feos’.

"Me emp*ta que güeyes pobres o feos me tiren el pedo. Son gente que están debajo de mí, por más mi*rda y clasista que eso suene, ni modo, ni modo. Me encabrona que piensen que están a mi alcance. Tú no puedes, escucha bien esto, permitir menos de lo que estás acostumbrada", expresó mediante un video en historias de la red social.

La muchacha aseguró que no es una persona clasista, sin embargo, tiene ‘ciertos estándares’ y tendría muy clara sus prioridades para tener una relación sentimental.

"Wey, no puedo creer que tipos pobres me tiren el pedo, wey no es posible wey", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones.

El clip no tardó en volverse tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignados por las expresiones de la joven al afirmar que no saldría con un hombre pobre y peor si es ‘feo’.

Cargando...

Todos buscamos a nuestra ‘media naranja’, con quien compartir momentos importantes de nuestra vida, pero luego de estas declaraciones los comentarios generaron gran debate en las redes sociales.

"Está acostumbrada a un 'nivel de vida' dice, ¿y cómo por qué tendría que dárselo un güey? Si es 'independiente', 'empoderada', ¿no se supone que ella se solventa el nivel de vida que presuntamente tiene?", "primero que eduque su dialecto", son algunas de las respuestas de los internautas.