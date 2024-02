¿Tóxica? Descubrió a su esposo bebiendo y le dijo "aquí estabas, sin permiso"

Cargando...

¿Tóxica? Una mujer se volvió viral en las redes sociales por la inesperada reacción que tuvo al encontrar a su esposo tomando unas cervezas con sus amigos, sin que ella le diera permiso para salir.

La escena fue captada por una cámara de seguridad instalada en un local de consumo y expendio de bebidas alcohólicas, en Guayaquil, Ecuador. En las imágenes se puede ver el momento en que la mujer se enfadó luego de encontrar a su esposo tomando unas cervezas.

De acuerdo a las imágenes, la mujer llega y empieza a increparlo, en un tono bastante enojado, mientras arroja las sillas donde su pareja consume su latita de cerveza. El hombre apenas reacciona y se muestra cabizbajo.

De repente aparecen los ‘buenos amigos’ que tratan de calmar a la molesta pareja, pero no lo consiguen, es más, ellos son regañados y todos junto a su esposo son llevados ‘por delante’, como si fuera un grupo de niños chiquitos que son regañados por la madre.

“¿Y por qué no me contestas? Te estoy marque y marque y no me contestas. ¡Aquí estabas!”, le dijo la mujer indignada.

