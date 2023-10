Video: Albañil destrozó las escaleras que construyó por 'falta de pago'

Cargando...

México

Por medio de redes sociales se viralizó el polémico video de un albañil destruyendo las escaleras que acababa de construir debido a que no le dieron su pago.

El albañil destroza las escaleras con un martillo, luego de que la persona que lo contrató se negara a pagarle.

El video, difundido en la cuenta de TikTok @alexsolis041, se observa al albañil destrozando la escalera mientras que el hombre que lo contrató le ruega para que dejara la escalera. "Todo trabajo debe ser pagado", se lee en el video.

El hombre le dice que mañana le iba a pagar, pero los albañiles continuaron destruyendo la escalera.

"Maestro, no rompas, escalera, pues, ya pues, maestro, yo te voy a pagar, pues ¿Acaso no te voy a pagar? Mañana ya va a girar la plata... ya, pues maestro no tumbes la escalera, mañana el dueño ya va a depositar la plata", le dice el hombre.

Sin embargo, la destrucción del trabajo realizado continúa.