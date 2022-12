[VIDEO] “Qué mirás, que mirás bobo andá pa’ allá”, el hit inspirado en la frase de Messi que se hizo viral

En medio de la fiebre mundialista, que dejó definitivamente momentos que quedarán marcados en la historia, surgió una polémica frase y muy viralizada del astro argentino Lionel Messi.

Mucha polémica generó esta frase, lanzada tras el partido por las semifinales del Mundial de Qatar 2022, entre Argentina y Países Bajos, ya que preliminarmente se desconocía del por qué Messi, se dirigió de esa manera a ese futbolista.

Posteriormente se develó que los jugadores de Países Bajos, durante todos los penales habrían fastidiado a la selección de Argentina, especialmente el arquero aludido, y algunos directivos de esa selección, durante la semana.

Sin embargo, lo más curiosos fue que esta frase polémica tras hacerse viral, generó la inspiración de compositores, una de ellas fue la canción “Qué mirás, que mirás bobo andá pa’ allá”, el hit Tomás ‘El Vino Blanco’.

“Qué miras, qué miras, bobo, andá pa’ allá… volvete para Holanda y dejá de molestar. En toda la semana, no pararon de hablar, que no somos tan buenos, que Messi juega mal. Te alargan el partido, el juez dirige mal. Encima hay que aguantarse, lo que dice Van Gaal. No le demos más ‘bola’, estamos en semifinal”, dice la canción que se hizo viral.