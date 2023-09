Amaños de partidos: Flores y Chambi declararon ante la Fiscalía

Cargando...

La Paz.

La jornada del lunes declararon ante la Fiscalía de La Paz, el presidente del ABAF Víctor Chambi y el árbitro Gaad Flores, por el caso amaños de partidos en el fútbol boliviano, al salir de prestar su declaración, Chambi dijo no saber nada, por lo tanto, su respuesta ante las interrogantes fue que desconocía todo, mientras tanto Flores ratificó lo que había declarado anteriormente en conferencia de prensa.

Gaad Flores y Víctor Chambi, ambos que tienen que ver con el tema arbitral en fútbol boliviano, prestaron su declaración la jornada del pasado lunes, el árbitro Flores dijo, que volvió a reirterar lo que ya había mencionado durante una conferencia de prensa y agregó algunos detalles como horarios y fecha.

“Terminé mi declaración. Simplemente, ratifiqué la primera que hice a la Federación y la que di en conferencia de prensa. Simplemente, amplié algunos detalles, como de fechas, horarios, nombres y como les digo, ratifiqué mi denuncia”, señaló Flores.

Por su parte, Víctor Hugo Chambi, presidente de la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol (ABAF), también declaró, ya que fue citado como testigo del caso y expresó que respondió a todas las interrogantes, argumentando no saber nada.

“Hemos respondido a todas las preguntas de acuerdo con lo que conocemos. Informé que a la fecha del partido yo desconocía todo. Solo fue una toma de declaración, ahora evaluarán los fiscales, yo respondí a todo lo que me preguntaron”, indicó.

En cuanto a la conversación que sostuvieron el ex presidente de Vaca, Diez y Gaad, dijo no saber nada “solo me enteré por los audios”, manifestó.

Quedó a la espera de las investigaciones y ratificó que los jueces del país tienen toda la predisposición de ayudar para que se esclarezca el caso que es investigado por los tribunales deportivos y la fiscalía.