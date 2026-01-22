“¡Amargado!” La polémica confesión de Diego Costa sobre el entrenador Antonio Conte

Diego Costa, delantero de 37 años, brindó detalles sobre el carácter del entrenador italiano Antonio Conte, cuando coincidieron en el Chelsea inglés en la temporada 2016-2017.

Costa, quien llegó a jugar para la selección española e incluso disputó un Mundial, afirmó que cuando lo dirigía Conte tenía un comportamiento desagradable que gustaba a pocos.

“Siempre está enfadado y tiene cara de amargado. Siempre es siempre. No disfrutas ni los entrenamientos con él. Es probable que Conte ni siquiera tenga sexo en casa porque es un amargado”, expresó.

“Conte es lo mejor como entrenador, pero como persona es lo peor que puedes tener. Él no confía en otros, él piensa que lo sabe todo”, agregó.

La entrevista fue en el podcast de su excompañero de equipo, Obi Mikel. Duró 44 minutos y trataron diversos temas.

