Así recibió Uruguay a sus campeones del Mundial Sub-20

La selección nacional de fútbol de Uruguay retornó esta mañana a su tierra natal, después de haber conquistado su primer título a nivel mundial de la categoría Sub-20, tras su recorrido desde el aeropuerto Carrasco hasta el estadio Centenario de Montevideo, una multitudinaria cantidad de hinchas le acompañaron, no era para menos la alegría del país sudamericano, ya que después de haber disputado anteriormente en 2 oportunidades una final de esta categoría, finalmente esta fue la vencida.

Tras haber descendido del vuelo desde Argentina hasta Uruguay en el aeropuerto Carrasco y antes de realizar el recorrido el ómnibus, diferente jugadores de aquel combinado dialogaron con los medios de su país, Fabricio Díaz por ejemplo expresó:

“Un poco imaginábamos el recibimiento pero no sabíamos que era tanto. Esto es algo histórico que queríamos lograr y aún no me cae la ficha, todavía no se dimensiona”.