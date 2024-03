Europa.

La mañana de este viernes (15 de marzo) en Nyon Suiza, se sorteó los cuartos de final de la Champions League, son dos los compromisos considerados una final adelantada, por los palmarés e historia de los protogonistas.

El 9 y 10 de abril se disputarán los partidos de ida de cuartos de final de la Champions, y el 16 y 17 del mismo serán las vueltas. Así quedaron los emparejamientos: Atlético Madrid Vs Borussia Dortmund, Arsenal Vs Bayern Múnich, Barcelona Vs PSG y Real Madrid Vs Manchester City.

Los últimos dos mencionados anteriormente, son considerados una final anticipada, debido al potencial que tienen cómo equipo. En el caso del Real Madrid Vs Manchester City, los merengues irán por la revancha ante los ingleses ya que cayeron desastrosamente en semis en la anterior temporada, mientras que los ciudadanos buscarán repetir la misma dosis de 5 - 1 en el global que le endosaron a los españoles en la temporada 2022-2023.

Sin embargo, otro de los compromisos de alto voltaje es el choque entre Barcelona de Xavi y el PSG de Luis Enrrique y Mbappé, un antecedente cercano a este compromiso fue la remontada del cuadro culé en 2017 cuando ganaron 6 - 1 de local luego de caer por 4 - 1 de visitante, ese duelo fue memorable para los fanáticos por la hazaña conseguida del conjunto español.

Sin embargo, también serán atractivos los compromisos que protagonicen, Arsenal Vs Bayen Múnich y Atlético Madrid Vs Borussia Dortmund.