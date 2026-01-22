"¡Bienvenido!" Wydad de Marruecos oficializa a Ramiro Vaca como su flamante refuerzo

Wydad Athletic Club de Marruecos anunció al boliviano Ramiro Vaca como su nuevo refuerzo para esta temporada. La noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales. Actualmente, Vaca se encuentra concentrado con la selección boliviana, preparando el partido amistoso contra México este domingo.

Lo más probable es que el jugador nacional vista la camiseta del club con el dorsal 10, ya que así se muestra en el video con el que acompañaron el anuncio de su fichaje.

Cabe destacar que Ramiro Vaca compartirá equipo con su coterráneo Moisés, quien hace algunos días fue transferido por una suma millonaria.

