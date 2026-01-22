¡Atención! Las variantes que alista Villegas en la Verde para recibir a México

Óscar Villegas alista nuevos jugadores para recibir a México este fin de semana, sobre todo en el sector defensivo, donde se siente la ausencia de Diego Arroyo por lesión.

A diferencia del partido contra Panamá, Zabala o Diego Torrez reemplazará a Diego Arroyo en la zaga central. Dieguito Rodríguez irá por la izquierda y Robson Matheus ingresará como titular. La duda será quién ocupará el puesto de centrodelantero: Bruno Miranda, William Álvarez o el último llamado, Juan Godoy.

Actualmente, los jugadores se encuentran mentalizados en lo que será el amistoso del domingo; muchos de ellos pelean por un lugar en la lista oficial que se conocerá en los próximos meses para el repechaje.

Al respecto, el mediocampista de la selección, Ervin Vaca, declaró:

“Este partido va a ser muy importante para nosotros. Vamos a ir puliendo las falencias que tenemos. En la selección nadie tiene su puesto asegurado; es día a día ganándose trabajando duro, porque el profesor Villegas apuesta por todos los jugadores. Eso es importante porque todos nos sacrificamos por ganar un puesto”.

El partido se jugará a las 15:30 en el estadio Tahuichi, donde Bolivia jugará en un recinto cruceño remodelado.

