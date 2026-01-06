“Buscar el físico perfecto mató a mi hijo”: el desgarrador testimonio del padre de un atleta brasileño

Brasil — La tragedia golpea al mundo del culturismo brasileño con la muerte de Kevin Notario Nunes, joven atleta de 28 años, reconocido por sus múltiples títulos estatales. Según informó su padre, el concejal Marcelino Nunes, la búsqueda del físico perfecto y el uso de sustancias ilegales para acelerar el aumento de masa muscular fueron determinantes en la prematura muerte del joven.

El pasado viernes, tras permanecer conectado a soporte vital, los médicos declararon fallecido a Nunes, quien había sido ingresado en el hospital regional de Ponta Porã el día de Navidad debido a un dolor intenso en el muslo. Los médicos diagnosticaron fascitis necrotizante, una agresiva infección bacteriana que destruye rápidamente piel y tejidos blandos. A pesar de la cirugía inmediata y la atención médica intensiva, su estado empeoró rápidamente.

Conmovido por la pérdida, Marcelino Nunes expresó su dolor y lanzó una advertencia para otros deportistas:

“La búsqueda del cuerpo perfecto llevó a la prematura muerte de mi hijo. Que este caso sirva de advertencia para todos aquellos que estén considerando recurrir a métodos arriesgados para mejorar los resultados”, declaró el padre, citado por The Sun.

Kevin Notario Nunes deja un legado en la comunidad deportiva local y ha generado una profunda reflexión sobre los riesgos que implican las sustancias ilegales y la presión por alcanzar estándares extremos de físico en el culturismo. Su historia se suma a recientes tragedias en la disciplina, evidenciando la necesidad de mayor prevención y educación entre los atletas.

