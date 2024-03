Con mucha autoridad, Guabirá derrotó a Always Ready 3 - 1

Cargando...

Montero.

(APG).- Guabirá aprovechó la superioridad numérica que tuvo en el segundo tiempo para vencer a Always Ready por un marcador de 3-1, en el estadio Gilberto Parada, y colocarse arriba en la tabla del grupo “C” del torneo Apertura.



Con una nota alta en el rendimiento individual de Carlos Melgar, los rojos de Montero celebraron su ascenso a la cima de la serie, con seis puntos, y frenando el ímpetu con el cual llegaba Always Ready a este cotejo de la cuarta fecha, la noche del sábado.



El 1-0 llegó al marcador con un frentazo de Leandro Zazpe, a los 16 minutos, ganando la espalda a Diego Medina, tras un servicio de Melgar. La asfixia de los rojos pronto dio resultado, esa fue la dinámica en el período inicial, donde más adelante, Zazpe volvería a conectar de cabeza, esta vez de frente al arquero Alain Baroja, que desvió el peligro con las manos.



Sin referencia ofensiva en el primer tiempo, Always Ready ingresó con intensidad en el complemento y a tres minutos de la reanudación Darlison Rodríguez desperdició un rebote que dio el arquero Manuel Ferrel ante el disparo de Adalid Terrazas.



En la continuación de esa jugada, Robson Tome recibió la tarjeta roja (49´) por una entrada torpe contra un rival. Esta expulsión en lugar de replegar el fútbol de los millonarios, generó una respuesta contraria y con el ingreso de Moisés Paniagua la presión cayó sobre el arco de los locales.



Esta inferioridad numérica comenzó a sentirse, golpeando en la concentración a la hora de marcar. Una mano de Ricardo Suárez, jugada revisada con el VAR, originó un lanzamiento penal, que Carlos Melgar cambió en el 2-0, a los 70 minutos.



El 3-0 llegó, a los 78´, con el tanto de Melgar, quien con un movimiento se quitó de encima la marcación de Suárez para definir con un derechazo abajo.



En la recta final, el arquero Manuel Ferrel (Sub-20) entregó el balón por accidente a Ayron Del Valle, quien con el arco vacío colocó el descuento, a los 81 minutos, cuando el compromiso estaba cerrado y los millonarios perdieron la calma.