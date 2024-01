Cargando...

Brasil.

Enzo Monteiro hizo debutar al Santos sub - 20 con victoria en la Copinha. El joven delantero nacional que, milita en aquel equipo de Brasil, pasa por un buen momento y anotó dos goles para la victoria de su club por 2 – 1 la noche del jueves sobre Remo FC.

El Santos de la categoría sub – 20 ganó su primer partido en la denominada Copinha frente al club de la ciudad de Belém, el Remo FC, el artífice del triunfo fue el boliviano Enzo Monteiro quien definió el partido con 2 cabezazos tras penetrantes desbordes por la banda derecha.

La victoria del Santos en el torneo juvenil de Brasil, los hace liderar el Grupo 26 de la competencia con 3 puntos, junto a Agua Santa que también tiene la misma cantidad de unidades. El grupo mencionado está integrado por el Peixe, Remo FC, Agua Santa y Nova Veneccia.

El siguiente duelo del conjunto blanco será frente a Nova Veneccia este domingo, desde las 16:15, donde buscarán asegurar el primer lugar de la tabla para avanzar a la siguiente instancia.

No solo fue Monteiro el boliviano que estuvo dentro del campo de juego en duelo contra el Remo FC, sino también Miguel Terceros, ambos fueron convocados a la selección boliviana Sub – 23 y se especula que el Santos FC dará la negativa para que no asistan al llamado.