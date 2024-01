El fútbol boliviano se nutre de jugadores centroamericanos

Cargando...

Bolivia.

El fútbol nacional aún no tiene fecha para su comienzo, sin embargo, diferentes clubes como Guabirá, Real Santa Cruz, Oriente, Always y GV San José, se refuerzan, pero no con los jugadores que habitualmente conocemos, como los argentinos o brasileños o inclusive uruguayos o paraguayos. No, ellos pusieron su lupa en el futbol de Centroamérica.

Desde la llegada de los primeros futbolistas dominicanos al fútbol boliviano en lo que hoy se conoce como la División Profesional, se incrementará en este 2024, Guabirá y Real Santa Cruz son los clubes que más apuestan por los mencionados futbolistas.

Los directores deportivos de estos clubes se fijaron en el fútbol de ese país, porque los primeros jugadores que llegaron a estar en su prime años atrás, demostraron ser un valor importante para las aspiraciones de sus equipos. Los casos conocidos son Edarlyn Reyes, dominicano que inició en Real Santa Cruz y que después pasó por Always Ready y fue pretendido por varios clubes del país, rayó a gran altura en las diferentes competencias de nuestro país.

Otro caso conocido fue Dorni Romero, quien actualmente se encuentra en el cuadro millonario y que también comenzó en los leones blancos del pajonal, donde a punta de buen fútbol y goles se abrió camino en el fútbol nacional.

A los mencionados podemos citar que para este año la legión centroamericana aumentará, ya que Guabirá tendrá a los dominicanos Ronaldo Vázquez y Erick Japa, mientras que Real Santa Cruz tiene al haitiano Shelove Archeluz, los dominicanos, Brian López, Jean Carlos López y Johan Parra, además del nicaraguense Anderson Treminio.

Por su parte en Oriente Petrolero está Danco García y presentaría a sus coterráneos Carlos Heredia y Carlos Ventura. En el cuadro millonario de Always Ready se encuentran Jairo Jean y Dorny Romero de República Dominicana, mientras que Gualberto Villarroel San José tiene al boliviano-puertoriqueño Jeymer Díaz.