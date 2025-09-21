El Tigre fue derribado: Guabirá gana a The Strongest 2-1 y celebra en Montero

Este domingo, Guabirá venció por la mínima diferencia a T. Strongest en la fecha 21 de la División Profesional. La apertura del tanteador fue obra de Gustavo Peredo, que aprovechó una jugada para encarrilar la victoria desde el minuto 19 del primer tiempo. Guabirá no se conformaría con el primero y en el minuto 40 de la misma mitad Dener Da Silva disparó para aumentar la diferencia. Cuando transcurrían 25' de la segunda etapa, The Strongest anotaría el 2-1, obra de Tobías Moriceau, después de una jugada.

Gustavo Peredo fue la figura del partido. El delantero de Guabirá marcó 1 gol.

Otro jugador importante en el partido fue Dener Da Silva. El mediocampista de Guabirá fue el autor de 1 gol.

El director técnico de Guabirá, Marcelo Straccia, planteó una estrategia 4-4-2 con Jairo Cuellar en el arco; Sergio Gil, Milciades Portillo, David Robles y Jhon Velasco en la línea defensiva; Carlos Áñez, Rafinha, Dener Da Silva y Thiago Ribeiro en el medio; y Kevin Mina y Gustavo Peredo en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Joaquin Monasterios se pararon con un esquema 4-4-2 con Rodrigo Banegas bajo los tres palos; Pablo Pedraza, Martín Chiatti, Adrián Jusino y Yamil Portuncho en defensa; Alvaro Quiroga, John García, Fabricio Quaglio y Jaime Arrascaita en la mitad de cancha; y Joel Amoroso y Juan Godoy en la delantera.

El árbitro Cristian Condori fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Guabirá visitará a Totora Real Oruro y T. Strongest jugará de visitante frente a San Antonio Bulo Bulo en el estadio Estadio Dr. Carlos Villegas.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 28 puntos y en el sexto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 43 unidades y ocupa el segundo lugar en el torneo.

Cambios en Guabirá

58' 2T - Salió Kevin Mina por Gastón Rodríguez

71' 2T - Salieron Rafinha por Cristian Barco y Gustavo Peredo por Miguel Ángel Villarroel

86' 2T - Salió Carlos Áñez por Ronaldo Sánchez

87' 2T - Salieron Dener Da Silva por Thiago Chavez y Martín Chiatti por Gabriel Sotomayor

Amonestados en Guabirá:

13' 2T Rafinha (Conducta antideportiva), 32' 2T Carlos Áñez (Conducta antideportiva), 37' 2T David Robles (Conducta antideportiva) y 49' 2T Jairo Cuellar (Demorar el juego)

Cambios en The Strongest

45' 2T - Salió Fabricio Quaglio por Marcelo Somoya

57' 2T - Salieron Juan Godoy por Andrés Chávez y Alvaro Quiroga por Jorge Lovera

69' 2T - Salió Jaime Arrascaita por Tobías Moriceau

Amonestados en The Strongest:

13' 2T Martín Chiatti (Discutir con un rival), 17' 2T Jaime Arrascaita (Conducta antideportiva), 42' 2T Marcelo Somoya (Conducta antideportiva) y 45' 2T Daniel Lino (Conducta antideportiva). Datafactory.

